Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.50
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.23
П2
1.67
Футбол. Испания
23:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.41
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Мерсон прогнозирует 3:0 в матче «Арсенала» и «Брентфорда»: «Не думаю, что кто-то сможет догнать “канониров”. “Ман Сити” — ближайший конкурент, но с “

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон ожидает победу команды тренера Микеля Артеты со счетом 3:0 над «Брентфордом» в матче АПЛ, который пройдет 3 декабря.

Источник: Спортс"

«Арсенал» потерял очки в матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси», но побеждает всех остальных соперников — и это имеет значение.

Если бы в начале сезона «Арсеналу» сказали, что в течение недели они встретятся с «Тоттенхэмом», «Баварией» и «Челси» и одержат две победы и сыграют вничью — они бы согласились.

«Манчестер Сити» по-прежнему остается ближайшим конкурентом «Арсенала», но против «Лидса» они сыграли далеко не блестяще. Даже после ничьей с «Челси» я не думаю, что кто-то сможет догнать «Арсенал» в таблице.

Если «канониры» смогут хорошо позаботиться о своих игроках, думаю, они легко выиграют чемпионат в этом сезоне. Впереди — уверенная победа над «Брентфордом», — сообщил Пол Мерсон.