Мерсон прогнозирует 3:0 в матче «Арсенала» и «Брентфорда»: «Не думаю, что кто-то сможет догнать “канониров”. “Ман Сити” — ближайший конкурент, но с “

«Арсенал» потерял очки в матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси», но побеждает всех остальных соперников — и это имеет значение.
Если бы в начале сезона «Арсеналу» сказали, что в течение недели они встретятся с «Тоттенхэмом», «Баварией» и «Челси» и одержат две победы и сыграют вничью — они бы согласились.
«Манчестер Сити» по-прежнему остается ближайшим конкурентом «Арсенала», но против «Лидса» они сыграли далеко не блестяще. Даже после ничьей с «Челси» я не думаю, что кто-то сможет догнать «Арсенал» в таблице.
Если «канониры» смогут хорошо позаботиться о своих игроках, думаю, они легко выиграют чемпионат в этом сезоне. Впереди — уверенная победа над «Брентфордом», — сообщил Пол Мерсон.