«Айнтрахт» запросит 60−70 млн евро за Брауна. Защитником интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что скауты мадридского клуба просматривали футболиста в ходе матчей против «Кельна» (4:3) и «Аталанты» (0:3).
«Барселона» также выражает конкретный интерес к игроку сборной Германии, а «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией.
Считается, что немецкая команда запросит 60−70 миллионов за Брауна.
В этом сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
