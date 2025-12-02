Ричмонд
«Айнтрахт» запросит 60−70 млн евро за Брауна. Защитником интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

22-летний левый защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун интересен «Реалу», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

Сообщается, что скауты мадридского клуба просматривали футболиста в ходе матчей против «Кельна» (4:3) и «Аталанты» (0:3).

«Барселона» также выражает конкретный интерес к игроку сборной Германии, а «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией.

Считается, что немецкая команда запросит 60−70 миллионов за Брауна.

В этом сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.

