Энцо Фернандес: «Челси» претендует на титул АПЛ, но в этом сезоне много кандидатов — «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ». Мы постараемся выйти в финал ЛЧ — заслуживае

Лондонцы на данный момент занимают третью позицию в чемпионате, набрав 24 очка в 13 матчах.
«Конечно, мы претендуем на титул. В этом сезоне много претендентов: “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”. Все команды борются за место на вершине таблицы.
Есть несколько очень сильных команд в АПЛ. «Арсенал» тоже много лет показывает очень хорошие результаты. «Ливерпуль» — отличная команда. Я не выберу одну, потому что все они хороши.
И мы понимаем, насколько сложно играть в Лиге чемпионов. Мы постараемся выйти в финал, чего мы заслуживаем как клуб. Мы хорошо играем, поэтому способны занять достойное место", — сказал Энцо Фернандес.