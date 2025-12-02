Ричмонд
«Спартак» играет на багаже Станковича. Романов кардинально ничего не менял, предпринимает ходы бывшего тренера. Команда предстоит борьба за 4−5 место в РПЛ" Дьяков о красно-белых

Бывший футболист клубов РПЛ Виталий Дьяков оценил победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Балтика» всегда показывает сумасшедшую самоотдачу против топ-команд чемпионата. В этой встрече команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве и смогла одержать победу.

Нельзя сказать, что у «Спартака» не было моментов после удаления — просто красно-белые пропустили на ровном месте: Мингиян Бевеев кинул аут, а игроки расположились неправильно.

Одержать победу, когда в твоей команде большую часть времени на одного футболиста меньше, — это большая редкость. «Балтике» оставалось рассчитывать на стандарты и ауты. Благодаря этому калининградцы и забили единственный мяч.

Еще раз повторюсь, что «Балтика» выиграла за счет огромной самоотдачи. По этой причине коллектив Талалаева хорошо выступает в РПЛ.

До этого матча все пели дифирамбы Вадиму Романову и говорили, что его нужно оставлять в команде на постоянной основе. Сейчас команда проиграла «Балтике» и снова начались разговоры о поиске другого наставника.

В любом случае «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича. По сути Романов ничего кардинально не менял. Он просто продолжает предпринимать ходы бывшего тренера.

«Спартак» занимает шестое место, а до первой строчки девять очков. Уже прошла половина чемпионата… В лучшем случае команде снова предстоит борьба за четвертое-пятое место", — сказал Виталий Дьяков.