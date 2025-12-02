Ричмонд
ВАР могут разрешить вмешиваться в неправильно назначенные угловые и вторые желтые карточки на ЧМ-2026

ФИФА получит особое разрешение, которое позволит ВАР иметь дополнительные полномочия на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Высокопоставленные чиновники ФИФА настаивают на том, чтобы ВАР мог вмешаться в ситуацию, если угловой был назначен неправильно. Они также хотят, чтобы арбитры имели право просматривать вторые желтые карточки для подтверждения правильности удаления.

Чиновники организации хотели бы, что решения судей на чемпионате мира были максимально точными.

Кроме того, на проходящем Кубке арабских государств тестируется новое правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы.

На турнире в Катаре игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только сфоливший против него не получил желтую или красную карточку.