Федор Смолов: «Дзюба в “Зените”? Сейчас был бы основным нападающим, сто процентов»

Роман Шаронов: «У “Зенита” проблема, что у них нет основного нападающего».
Дмитрий Егоров: «Дзюба даже в нынешнем состоянии был бы там основным центральным нападающим?».
Федор Смолов: «Ну да. Сто процентов».
Егоров: «Он достаточно интеллектуален, чтобы завязать комбинационную игру».
Шаронов: "Думаю, да. Дзюба не подходит под команды, которые прессингуют. Например, ЦСКА. Там больше вылет нужен. Это другой стиль игры.
И я не говорю про основу. Но Дзюба был бы очень полезен «Зениту». Но согласен ли он выходить на замену? Когда «Зенит» играет глубоко в чужой штрафной, Артем разбирается на этих пространствах лучше всех в чемпионате".