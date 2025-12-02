Ричмонд
Федор Смолов: «Дзюба в “Зените”? Сейчас был бы основным нападающим, сто процентов»

Федор Смолов, Роман Шаронов и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считают, что форвард «Акрона» Артем Дзюба был бы полезен «Зениту».

Источник: Спортс"

Роман Шаронов: «У “Зенита” проблема, что у них нет основного нападающего».

Дмитрий Егоров: «Дзюба даже в нынешнем состоянии был бы там основным центральным нападающим?».

Федор Смолов: «Ну да. Сто процентов».

Егоров: «Он достаточно интеллектуален, чтобы завязать комбинационную игру».

Шаронов: "Думаю, да. Дзюба не подходит под команды, которые прессингуют. Например, ЦСКА. Там больше вылет нужен. Это другой стиль игры.

И я не говорю про основу. Но Дзюба был бы очень полезен «Зениту». Но согласен ли он выходить на замену? Когда «Зенит» играет глубоко в чужой штрафной, Артем разбирается на этих пространствах лучше всех в чемпионате".