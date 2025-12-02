Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к “Арсеналу”. Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом» в 14-м туре АПЛ, игра начнется в 22:30 по московскому времени. «Горожане» занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Арсенала» на 5 очков.
— Вы играете сегодня, «Арсенал» — завтра вечером. Есть ли шанс сократить отставание от лидера и оставаться в гонке за титул?
— Да, но дело не в соперниках, а в том, как вы играете. Конечно, мы хотим быть как можно ближе к ним, у нас есть возможность [приблизиться]. Но мы делаем это для себя! — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.