Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.50
П2
5.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.82
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
2.45
П2
3.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Манчестер Сити
4
Все коэффициенты
П1
53.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
03.12
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.06
П2
1.80
Футбол. Англия
03.12
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.38
П2
9.25

Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к “Арсеналу”. Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о положении «горожан» в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Спортс"

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом» в 14-м туре АПЛ, игра начнется в 22:30 по московскому времени. «Горожане» занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Арсенала» на 5 очков.

— Вы играете сегодня, «Арсенал» — завтра вечером. Есть ли шанс сократить отставание от лидера и оставаться в гонке за титул?

— Да, но дело не в соперниках, а в том, как вы играете. Конечно, мы хотим быть как можно ближе к ним, у нас есть возможность [приблизиться]. Но мы делаем это для себя! — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.