Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.10
П2
8.25
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин — в лучшем тренере 2025-го на MFA

Стало известно, кто из представителей команд проголосовали за себя на WINLINE Media Football Awards.

Источник: Спортс"

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин — в номинации тренер года.

Президент Chertanovo Moneyken — в медийное открытие и мем года.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров — в персона года.

Главный тренер ФК «Банка» Сергей Овчинников — в медийное открытие.

Защитник Lit Energy Иван Спичка — в защитник года.

Защитник «СиндЕката» Герас — в защитник года.

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов — в тренер года.

Президент 2Drots Некит — в персона года.

Media Football Awards — ежегодная медиафутбольная премия, в которой определяют лучших по итогам года.

Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards.