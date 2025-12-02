Бубнов о Мостовом: «Самый талантливый, кому не дают работать. Симонян и Романцев говорили, что он вот такой тренер, — че, попрешь против них? Но вся страна уверена, что Царь провалится»

— Самый талантливый, кому не дают работать, это Царь. Все. Талант когда раскрывается? Когда дают работать. А здесь человеку не дают работать.
— Значит, непонятно, есть у него талант тренировать или нет.
— Правильно. А я знаю, что у него есть. И знаешь, где определили это? Ему ж лицензию дали. В Высшей школе тренеров определили, что он — вот (показывает поднятый вверх большой палец — Спортс«). Никита Павлович говорил: вот такой тренер (снова тот же жест — Спортс»). Олег Иванович Романцев говорит: вот такой (опять показывает большой палец — Спортс"). А че, ты попрешь против Никиты Павловича или Романцева?
Некоторые покупали лицензии. Все покупается. Вот Мостовой не покупал. Если бы он хотел что-то купить, он бы нанял агента, заплатил ему бабки, и тот бы ему купил. Ткаченко его бы вообще уже куда угодно устроил. Но он принципиально не хочет, потому что считает: зачем я ему буду платить, кто они такие, эти агенты? Поэтому он и не работает.
— Так как определить, какой он тренер?
— Дать работу. Дать «Спартак».
Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится.
Талалаев в течение месяца — об этом Царь говорил — три клуба поменял. А Мостовому даже исполняющего обязанности не дают. Что, его не могут вместо Романова исполняющим обязанности сделать?
В «Динамо» после Карпина он не пойдет. После Карпина там авгиевы конюшни, — сказал экс-защитник сборной СССР.