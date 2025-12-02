Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.69
П2
4.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.55
П2
3.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Манчестер Сити
3
Все коэффициенты
П1
53.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
03.12
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.06
П2
1.80
Футбол. Англия
03.12
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.38
П2
9.25

Бубнов о Мостовом: «Самый талантливый, кому не дают работать. Симонян и Романцев говорили, что он вот такой тренер, — че, попрешь против них? Но вся страна уверена, что Царь провалится»

Александр Бубнов считает, что Александра Мостового не пускают тренировать.

Источник: Спортс"

— Самый талантливый, кому не дают работать, это Царь. Все. Талант когда раскрывается? Когда дают работать. А здесь человеку не дают работать.

— Значит, непонятно, есть у него талант тренировать или нет.

— Правильно. А я знаю, что у него есть. И знаешь, где определили это? Ему ж лицензию дали. В Высшей школе тренеров определили, что он — вот (показывает поднятый вверх большой палец — Спортс«). Никита Павлович говорил: вот такой тренер (снова тот же жест — Спортс»). Олег Иванович Романцев говорит: вот такой (опять показывает большой палец — Спортс"). А че, ты попрешь против Никиты Павловича или Романцева?

Некоторые покупали лицензии. Все покупается. Вот Мостовой не покупал. Если бы он хотел что-то купить, он бы нанял агента, заплатил ему бабки, и тот бы ему купил. Ткаченко его бы вообще уже куда угодно устроил. Но он принципиально не хочет, потому что считает: зачем я ему буду платить, кто они такие, эти агенты? Поэтому он и не работает.

— Так как определить, какой он тренер?

— Дать работу. Дать «Спартак».

Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится.

Талалаев в течение месяца — об этом Царь говорил — три клуба поменял. А Мостовому даже исполняющего обязанности не дают. Что, его не могут вместо Романова исполняющим обязанности сделать?

В «Динамо» после Карпина он не пойдет. После Карпина там авгиевы конюшни, — сказал экс-защитник сборной СССР.