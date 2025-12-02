Ричмонд
Дмитриев о словах «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про “Спартак” никто вообще не должен говорить. Хотели показать Талалаеву, что это не так, но не получ

Игорь Дмитриев считает, что Андрею Талалаеву не следовало говорить, что «Спартак» для «Балтики» уже не представляет прежней опасности.

— После поражения от «Балтики» остался осадок?

— Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает, и когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента — это очень обидно.

— Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?

— Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось.

— Не хочется ли как-то ответить Талалаеву?

— Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит? — ответил полузащитник.