Дмитриев о словах «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про “Спартак” никто вообще не должен говорить. Хотели показать Талалаеву, что это не так, но не получ

— После поражения от «Балтики» остался осадок?
— Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает, и когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента — это очень обидно.
— Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?
— Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось.
— Не хочется ли как-то ответить Талалаеву?
— Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит? — ответил полузащитник.