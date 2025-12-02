Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.69
П2
4.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.55
П2
3.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Манчестер Сити
3
Все коэффициенты
П1
53.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
03.12
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.06
П2
1.80
Футбол. Англия
03.12
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.38
П2
9.25

Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: “Мне все напихали. Что я такого сделал?” Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»

Экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов высказался о праздновании Никиты Кривцова в маске Человека-паука.

Источник: Спортс"

Кривцов открыл счет на 5-й минуте ответного матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (4:0) и отпраздновал гол, надев маску Человека-паука. За это хавбек «Краснодара» получил желтую карточку и пропустит следующий матч в Кубке из-за дисквалификации.

Федор Смолов: Хочется отметить своего товарища в очередной раз. В очередной раз выступил хорошо. Забил хороший гол и надел маску Спайдермена. При том, что я с ним общаюсь, и никакой ассоциации со Спайдерменом я не знаю, не встречал. Ладно бы он еще был фанатом каким-то, еще можно было это понять.

Вот я ему звоню после игры и говорю: «Вот нахрен ты это делаешь?» А он мне типа: «Вот мне все напихали. Что я такого сделал?» Я говорю: «Ты че, прикалываешься? Зачем ты это делаешь?».

Роман Шаронов: Ну, он думал, что на рок-концерте.

Дмитрий Егоров: Подожди, он даже не понял, что там вторая желтая, что следующий матч Кубка пропустит?

Федор Смолов: Ну, он говорит типа: «Ну, блин, это…» Ну, я сейчас его подставить не хочу. Типа: «Были ситуации, где другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили, не пихали, а я сразу, что я…».