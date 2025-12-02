Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать — нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет… Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поеде

"В Европе сейчас все понимают: игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке… За рубеж уезжать — нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить, как Сафонов, и к декабрю ноль матчей… Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно.
Для Тюкавина футбол на первом месте, для него это важно. Его и болельщики любят, в первой игре после травмы против «Спартака» ему даже спартаковские фанаты аплодировали", — отметил агент форварда.
