Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать — нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет… Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поеде

"В Европе сейчас все понимают: игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке… За рубеж уезжать — нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить, как Сафонов, и к декабрю ноль матчей… Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно.