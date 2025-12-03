Ричмонд
Холанд о 5:4 с «Фулхэмом»: «Если вы дома, то получили удовольствие, думаю. Не лучшая победа, “Ман Сити” должен совершенствоваться»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает, что команда провела матч с «Фулхэмом» не лучшим образом.

В 14-м туре АПЛ «горожане» одержали выездную победу со счетом 5:4. Холанд открыл счет на 17-й минуте, забив свой 100-й гол в премьер-лиге.

«Думаю, если вы сейчас дома, то вы получили удовольствие от игры. Это был сумасшедший матч, девять голов — это много. В итоге мы победили, мы счастливы, но это не самая лучшая победа».

О 100-м голе в АПЛ.

«Это грандиозно, и я действительно горжусь этим. Конечно, это грандиозное событие, приятно быть в “клубе 100”, и я счастлив. Я знал об этом и пытался достичь этой отметки. Я стараюсь помогать команде забивать голы, это моя работа.

Каждая игра отличается от предыдущей. Нельзя думать о прошлом, нужно сосредоточиться на том, что впереди. Реальность такова, что мы проиграли «Ньюкаслу» и «Байеру», но теперь у нас две победы подряд, и мы должны продолжать в том же духе. У нас тяжелый график. В следующем месяце предстоит много играть. Матч за матчем, нужно готовиться к следующему.

Будучи нападающим «Ман Сити», вы должны показывать отличные результаты. Это моя работа, люди должны критиковать меня, если я этого не делаю, и обычно именно это и происходит. Я должен выполнять свою работу".

О сокращении отставания от «Арсенала».

«Это важно, “Арсенал” приехал сюда и победил. “Фулхэм” — отличная команда, но мы не должны слишком много думать об “Арсенале”. Мы должны сосредоточиться на себе, сегодня мы были недостаточно хороши, и мы это знаем. Нам нужно совершенствоваться как команде, и мы будем это делать», — сказал Холанд в интервью Sky Sports.