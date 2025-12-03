Ричмонд
«Барса» опережает «Атлетико» на 6 очков после 15 туров. «Реал» отстает от каталонцев на 4 балла, «Вильярреал» — на 5, у них по игре в запасе

«Барселона» обыграла «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги со счетом 3:1.

Источник: Спортс"

Команда Ханси Флика с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Матрасники» отстали на 6 очков идут на 4-м месте (31).

В тройку входят «Реал» с 33 очками и «Вильярреал» с 32 — обе команды провели на игру меньше.