«Атлетико» просил красную за игру рукой вратаря «Барсы» за штрафной. Итурральде заявил: «Если мяч сначала попадает в ногу, а потом в руку, это не нарушение»

На 31-й минуте Алекс Баэна требовал у судьи Рикардо Бенгоэчеа красную карточку для голкипера каталонцев Жоана Гарсии за игру рукой вне штрафной площади. Арбитр не увидел нарушения, Итурральде с ним согласился.
«Если мяч сначала попадает в ногу игрока, а потом в руку, это не является нарушением», — сказал Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции Movistar.
На 35-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико» за фол Пабло Барриоса на Дани Ольмо.
«Он пытается выбить мяч, Ольмо ставит корпус, и в итоге Барриос сбивает игрока “Барсы”. Он вообще не попадает по мячу. Думает, что успеет, но нет», — резюмировал Итурральде.