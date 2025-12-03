Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

«Атлетико» просил красную за игру рукой вратаря «Барсы» за штрафной. Итурральде заявил: «Если мяч сначала попадает в ногу, а потом в руку, это не нарушение»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные моменты в матче «Барселоны» и «Атлетико» в Ла Лиге (3:1).

Источник: Спортс"

На 31-й минуте Алекс Баэна требовал у судьи Рикардо Бенгоэчеа красную карточку для голкипера каталонцев Жоана Гарсии за игру рукой вне штрафной площади. Арбитр не увидел нарушения, Итурральде с ним согласился.

«Если мяч сначала попадает в ногу игрока, а потом в руку, это не является нарушением», — сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции Movistar.

На 35-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико» за фол Пабло Барриоса на Дани Ольмо.

«Он пытается выбить мяч, Ольмо ставит корпус, и в итоге Барриос сбивает игрока “Барсы”. Он вообще не попадает по мячу. Думает, что успеет, но нет», — резюмировал Итурральде.