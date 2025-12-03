У «Атлетико» прервалась 7-матчевая победная серия. Команда Симеоне уступила «Барсе» — 1:3

В перенесенном 19-м туре Ла Лиги команда Диего Симеоне в гостях уступила каталонцам со счетом 1:3.
В следующем матче «матрасники» сыграют на выезде с «Атлетиком» в рамках Ла Лиги. Игра пройдет 6 декабря.
Победная серия «Атлетико» перед игрой с «Барселоной» насчитывала 7 матчей и длилась с 27 октября.
