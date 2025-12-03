Облак об 1:3 с «Барсой»: «Атлетико» пришлось помучиться. Их передачи через центр проходили слишком легко"

"В концовке у нас было два момента, которые могли принести нам ничью. Мы остались без очков, и наша удачная серия прервалась. Нам нужно двигаться дальше, не опускать голову и продолжать идти вперед.
«Барса» провела отличный матч и не воспользовалась несколькими хорошими возможностями. Мы старались, и в итоге у нас тоже были моменты, но, к сожалению, реализовать их не удалось.
Нам пришлось помучиться. Их передачи через центр проходили слишком легко. Мы говорили об этом, но, учитывая их класс, им удавалось находить свободные зоны. Они очень навредили нам этими передачами между центральным и крайним защитниками", — сказал Облак.