Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.10
П2
1.78
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Облак об 1:3 с «Барсой»: «Атлетико» пришлось помучиться. Их передачи через центр проходили слишком легко"

Вратарь «Атлетико» Ян Облак оценил поражение от «Барселоны» (1:3) в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

"В концовке у нас было два момента, которые могли принести нам ничью. Мы остались без очков, и наша удачная серия прервалась. Нам нужно двигаться дальше, не опускать голову и продолжать идти вперед.

«Барса» провела отличный матч и не воспользовалась несколькими хорошими возможностями. Мы старались, и в итоге у нас тоже были моменты, но, к сожалению, реализовать их не удалось.

Нам пришлось помучиться. Их передачи через центр проходили слишком легко. Мы говорили об этом, но, учитывая их класс, им удавалось находить свободные зоны. Они очень навредили нам этими передачами между центральным и крайним защитниками", — сказал Облак.