Пеп о том, что «Сити» мог упустить победу над «Фулхэмом»: «Я такой старый, а игроки меня не уважают! Они не должны так относиться к своему тренеру»

Пеп: «Сити» мог упустить победу над «Фулхэмом» — игроки меня не уважают!

Источник: Спортс"

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожурил игроков за едва не упущенную победу над «Фулхэмом» (5:4) в АПЛ.

По ходу матча «горожане» выигрывали 5:1, но позволили «дачникам» сократить отставание в счете до минимума.

"Конечно, я переживал. Но это поможет нам в будущих играх. Каждый матч — это новая команда для некоторых игроков. Нужно встать на путь исправления. Я такой старый, а игроки меня не уважают! Они не должны так относиться к своему тренеру.

Такое случается только в этой лиге. Мы провели превосходный матч. Послушайте, в нашей игре действительно были положительные моменты. В конечном счете, это был вопрос характера и стойкости", — сказал Гвардиола.