Глава спорта Нижегородской области о возможном вылете «Пари НН» из РПЛ: «Крайне негативный сценарий. Молодой клуб, люди набивают шишки»

После 17 туров нижегородцы занимают в таблице 15-е место.
— «Пари НН» и «Балтика» имеют примерно равный бюджет, но находятся в разном положении в чемпионате. Чего не хватает нижегородскому клубу для лучших результатов?
— Не берусь сравнивать клубы по бюджету, но финансовый аспект здесь важен. Конкретно у «Балтики» с большим уважением отмечу работу моего большого друга [гендиректора] Равиля Измайлова — она действительно выдающаяся.
И отдельно подчеркну то, как калининградцы подошли к предыдущему зимнему трансферному окну. Они выстраивали стратегию уже как клуб РПЛ, и трансфер того же Хиля помог адаптироваться и войти в лигу этим составом. Это классная работа всей системы. В прошлом году таким примером было махачкалинское «Динамо», но «Балтика» в этом смысле пошла даже дальше.
Касаемо «Пари НН» — мы начинали немного из другой точки. Это очень молодой клуб, что важно, и поэтому люди набивают шишки на этом пути. Скажу философски: клуб вошел в сезон, имея очень много якорей, которых у «Балтики» не было. И мы видим на примере других клубов, как они свежими удачно вошли в сезон, но у них эти якоря появились в процессе.
— Есть ли опасение, что Нижний Новгород лишится клуба в РПЛ? Будет ли это ударом по имиджу региона?
— Конечно, это будет ударом, для нас это крайне негативный сценарий. Но за последний год в Нижнем Новгороде произошли системные подвижки. За этим стоит большая работа, в том числе правительства в лице губернатора при взаимодействии с ЦУРС. Теперь все школы работают на «Пари НН», они объединены общим регламентом. Появились тестирования, которые два раза в год проходят несколько тысяч ребят. Они оценивают их спортивные характеристики и таланты.
Мы в первую очередь работаем над фундаментом. Мы закрыли вторую команду, в которой не видели смысла, и молодежка после провального предыдущего сезона вошла в десятку. Они участвовали в лучшем чемпионате для молодежи.
И сейчас мы видим двух-трех или даже больше ребят, которые претендуют на игру в РПЛ, и некоторые игроки, в том числе 2008 года рождения, уже дебютировали за клуб, — сказал Гафуров.