Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.10
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Нгамале о Гусеве и «Динамо»: «Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале высказался за утверждение Ролана Гусева на постоянной основе. Гусев исполняет обязанности тренера бело-голубых после отставки Валерия Карпина.

Источник: Спортс"

"Он не только очень хороший тренер, но и замечательный человек, у нас всегда были прекрасные отношения.

Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством. Футболистам же нужно выполнять свою работу при любом тренере", — сказал Нгамале.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше