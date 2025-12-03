Нгамале о Гусеве и «Динамо»: «Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством»

"Он не только очень хороший тренер, но и замечательный человек, у нас всегда были прекрасные отношения.
Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством. Футболистам же нужно выполнять свою работу при любом тренере", — сказал Нгамале.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше