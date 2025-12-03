Ричмонд
Челестини об РПЛ: «Знал, что это тяжелая лига, тут европейский футбол. Удивила схема 5−4−1 почти у десятка команд»

Тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что его удивило в РПЛ.

"Я знал, что это тяжелая лига, поэтому не было чего-то такого, что меня удивило. Знал, что буду играть на прекрасных стадионах с большим количеством болельщиков, тут европейский футбол. Недавно же был чемпионат мира в России, это тоже одна из причин, по которой я приехал.

Вот что меня удивило, так это тактическое расположение почти десятка команд РПЛ — 5−4−1. Это меня заставило ломать голову, думать, как взломать такую схему, потому что раньше со мной такого никогда не было. Поэтому мне нравится выходить из зоны комфорта, находить себе проекты, которые отличаются от привычных. Поэтому удивило, что российские команды систематически используют эту схему. Даже «Динамо» при Карпине в оборонительной фазе переходило на нее", — сказал Челестини.