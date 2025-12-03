Челестини об РПЛ: «Знал, что это тяжелая лига, тут европейский футбол. Удивила схема 5−4−1 почти у десятка команд»

Вот что меня удивило, так это тактическое расположение почти десятка команд РПЛ — 5−4−1. Это меня заставило ломать голову, думать, как взломать такую схему, потому что раньше со мной такого никогда не было. Поэтому мне нравится выходить из зоны комфорта, находить себе проекты, которые отличаются от привычных. Поэтому удивило, что российские команды систематически используют эту схему. Даже «Динамо» при Карпине в оборонительной фазе переходило на нее", — сказал Челестини.