Сперцян о «Краснодаре»: «Важно уйти на зимний перерыв на первом месте. Идеальный вариант — выиграть у ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о важности сохранить лидерство в РПЛ перед зимней паузой.

Источник: Спортс"

После 17 туров «быки» опережают ЦСКА и «Зенит» на одно очко.

"Для нашей команды очень важно уйти на зимний перерыв, оставшись на первом месте.

Самый идеальный вариант — выиграть следующий матч против ЦСКА. Будет очень важная игра. Сейчас мы отдохнем и начнем готовиться", — сказал Сперцян.

