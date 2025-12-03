Сперцян о «Краснодаре»: «Важно уйти на зимний перерыв на первом месте. Идеальный вариант — выиграть у ЦСКА»

После 17 туров «быки» опережают ЦСКА и «Зенит» на одно очко.
"Для нашей команды очень важно уйти на зимний перерыв, оставшись на первом месте.
Самый идеальный вариант — выиграть следующий матч против ЦСКА. Будет очень важная игра. Сейчас мы отдохнем и начнем готовиться", — сказал Сперцян.
