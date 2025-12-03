Глава Нижегородского спорта о Шпилевском и «Пари НН»: «Видим, как он растет, знакомится с РПЛ. Нужно выигрывать борьбу, тогда будет результат»

После 17 туров нижегородцы занимают в РПЛ 15-е место.
— Будет ли результат и характер последней декабрьской игры иметь значение для будущего Шпилевского?
— Любой матч имеет влияние, тем более в нашей ситуации. Мы не раз декларировали, что доверяем Алексею Николаевичу. Мы видим его работу, видим, как он растет, меняется, в этом плане ему тяжело. Фактически он не русский тренер в том смысле, в котором мы его воспринимаем. Он знакомится с лигой, это абсолютно новый для него опыт, в отличие от Казахстана и Кипра, где он себя зарекомендовал.
Отдельно я бы хотел акцентировать внимание на том, что РПЛ принято скептично сравнивать с другими лигами, но можно отметить, что эта лига с очень высоким уровнем физической борьбы, а допуск судейства на уровне Англии. Поэтому многие техничные игроки и тренеры со своими идеями приходят к тому, что нужно выигрывать борьбу, тогда будет результат, — сказал Гафуров.