Пети о «Барселоне»: «С такой защитой не выиграть ЛЧ. Как можно пропустить 7 голов в полуфинале? Как в казино, они поставили все на Ямаля, но Ламин в одиночку не победит — и&nbs

Можно ли выиграть ЛЧ с такими защитниками? Ни в коем случае! Это невозможно. Они очень много пропускают. Мы видели это в полуфинальных матчах с «Интером». Как можно пропустить 7 голов в полуфиналах? Вы скажете мне: «Да, но они забили шесть». Но если убрать Ямаля, что у «Барселоны» останется? Атака хороша, защита — нет. Это как казино: они все поставили на Ламина.