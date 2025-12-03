Пети о «Барселоне»: «С такой защитой не выиграть ЛЧ. Как можно пропустить 7 голов в полуфинале? Как в казино, они поставили все на Ямаля, но Ламин в одиночку не победит — и&nbs

"В основном все зависит от Ямала. В команде есть топ-футболисты, но нет игроков мирового уровня, таких как Месси в свое время.
Можно ли выиграть ЛЧ с такими защитниками? Ни в коем случае! Это невозможно. Они очень много пропускают. Мы видели это в полуфинальных матчах с «Интером». Как можно пропустить 7 голов в полуфиналах? Вы скажете мне: «Да, но они забили шесть». Но если убрать Ямаля, что у «Барселоны» останется? Атака хороша, защита — нет. Это как казино: они все поставили на Ламина.
Ямаль не сможет выиграть ЛЧ в одиночку. Я с огромным уважением отношусь к Месси, но и он бы вряд ли выиграл ЛЧ без Хави, Иньесты, Пуйоля и всех этих ребят«, — сказал в интервью Snabbare экс-хавбек “блауграны”.