Агент Дзюбы об игре «Зенит» — «Акрон»: «Артем обещал, что постарается отмазаться после матча 1-го круга. Он настраивается»

- Артем не раз говорил, что ему все матчи против больших команд принципиальны. Понятно, что «Зенит» — большая часть его карьеры, не чужая ему команда, поэтому он настраивается.
Здесь скорее важнее в целом удачно уйти на перерыв, набрать очки, потому что в таблице плотная борьба. Будет интересный матч. Тем более в прошлому году «Акрон» выиграл в Питере. Думаю, «Зенит» тоже будет настроен взять реванш, поэтому будет интересная битва.
Все мы помним матч первого круга, где Артем мог в концовке решить. Он обещал, что постарается отмазаться, поэтому, надеюсь, что у него получится это сделать в этой игре. - Несколько туров назад Артем пропустил из-за травмы 2 матча. Сейчас его ничего не беспокоит?
— Он сыграл полный матч против «Пари НН». Дискомфорта никакого не почувствовал, так что спасибо тренерскому и медицинскому штабам «Акрона», что довольно быстро его возобновили. Все в порядке, — сказал Гольдман.
Напомним, Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче «Акрона» и «Зенита» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ.