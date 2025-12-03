Агент Дзюбы об игре «Зенит» — «Акрон»: «Артем обещал, что постарается отмазаться после матча 1-го круга. Он настраивается»

Все мы помним матч первого круга, где Артем мог в концовке решить. Он обещал, что постарается отмазаться, поэтому, надеюсь, что у него получится это сделать в этой игре. ‎ ‎- Несколько туров назад Артем пропустил из-за травмы 2 матча. Сейчас его ничего не беспокоит?