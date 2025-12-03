Ричмонд
Агент Дзюбы об игре «Зенит» — «Акрон»: «Артем обещал, что постарается отмазаться после матча 1-го круга. Он настраивается»

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между тольяттинцами и «Зенитом». ‎ ‎Игра пройдет 6 ноября в Санкт-Петербурге. ‎ ‎- Насколько Дзюбе принципиален этот матч?

Источник: Спортс"

‎- Артем не раз говорил, что ему все матчи против больших команд принципиальны. Понятно, что «Зенит» — большая часть его карьеры, не чужая ему команда, поэтому он настраивается.

Здесь скорее важнее в целом удачно уйти на перерыв, набрать очки, потому что в таблице плотная борьба. Будет интересный матч. Тем более в прошлому году «Акрон» выиграл в Питере. Думаю, «Зенит» тоже будет настроен взять реванш, поэтому будет интересная битва.

Все мы помним матч первого круга, где Артем мог в концовке решить. Он обещал, что постарается отмазаться, поэтому, надеюсь, что у него получится это сделать в этой игре. ‎ ‎- Несколько туров назад Артем пропустил из-за травмы 2 матча. Сейчас его ничего не беспокоит?

— Он сыграл полный матч против «Пари НН». Дискомфорта никакого не почувствовал, так что спасибо тренерскому и медицинскому штабам «Акрона», что довольно быстро его возобновили. Все в порядке, — сказал Гольдман.

Напомним, Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче «Акрона» и «Зенита» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ.