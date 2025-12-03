Пети допустил переход Артеты в «Барселону»: «Если он победит в этом сезоне, то захочет попробовать что-то еще. С “Барсой” он будет бороться за титул в Ла Лиге, но в ЛЧ ша

Артета, вероятно, скажет: «Что-то нужно менять, тем более в защите». Просто взгляните на то, что он сделал в «Арсенале». Он привел команду к успеху, развивал ее шаг за шагом. Там лучшая защита в Европе уже не первый год. Они забивают голы потому, что в защите у Артеты настоящие боссы«, — сказал в интервью Snabbare бывший хавбек “Барселоны”.