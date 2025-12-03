Пети допустил переход Артеты в «Барселону»: «Если он победит в этом сезоне, то захочет попробовать что-то еще. С “Барсой” он будет бороться за титул в Ла Лиге, но в ЛЧ ша

«Возвращение в Испанию может казаться Артете соблазнительным, особенно в клуб, с которым он познакомился в детстве. Учитывая его работу, можно ли представить, что будет, если он что-нибудь выиграет в этом сезоне? Он, наверное, скажет: “Ладно, я провел в “Арсенале” семь лет и победил с ним. Думаю, пора попробовать что-нибудь еще”.
Мне это понятно, но также я в какой-то степени могу понять и то, что если в твои двери постучится «Барселона», то ты будешь думать: «Ладно, слушайте, это один из величайших клубов мира, к тому же я вернусь в Испанию, а стиль жизни там подходит моей семье».
Все очень просто. Вероятно, ты будешь бороться за титул в Испании, но у тебя не будет шансов выиграть Лигу чемпионов.
Артета, вероятно, скажет: «Что-то нужно менять, тем более в защите». Просто взгляните на то, что он сделал в «Арсенале». Он привел команду к успеху, развивал ее шаг за шагом. Там лучшая защита в Европе уже не первый год. Они забивают голы потому, что в защите у Артеты настоящие боссы«, — сказал в интервью Snabbare бывший хавбек “Барселоны”.