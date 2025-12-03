Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.05
П2
7.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.70
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.20
П2
1.26
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.45
П2
2.63
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Пети допустил переход Артеты в «Барселону»: «Если он победит в этом сезоне, то захочет попробовать что-то еще. С “Барсой” он будет бороться за титул в Ла Лиге, но в ЛЧ ша

Эммануэль Пети допускает, что Микель Артета покинет «Арсенал» и перейдет в «Барселону».

«Возвращение в Испанию может казаться Артете соблазнительным, особенно в клуб, с которым он познакомился в детстве. Учитывая его работу, можно ли представить, что будет, если он что-нибудь выиграет в этом сезоне? Он, наверное, скажет: “Ладно, я провел в “Арсенале” семь лет и победил с ним. Думаю, пора попробовать что-нибудь еще”.

Мне это понятно, но также я в какой-то степени могу понять и то, что если в твои двери постучится «Барселона», то ты будешь думать: «Ладно, слушайте, это один из величайших клубов мира, к тому же я вернусь в Испанию, а стиль жизни там подходит моей семье».

Все очень просто. Вероятно, ты будешь бороться за титул в Испании, но у тебя не будет шансов выиграть Лигу чемпионов.

Артета, вероятно, скажет: «Что-то нужно менять, тем более в защите». Просто взгляните на то, что он сделал в «Арсенале». Он привел команду к успеху, развивал ее шаг за шагом. Там лучшая защита в Европе уже не первый год. Они забивают голы потому, что в защите у Артеты настоящие боссы«, — сказал в интервью Snabbare бывший хавбек “Барселоны”.