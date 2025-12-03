Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.48
П2
3.95
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Англия
перерыв
Брайтон
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.70
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.20
П2
1.28
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.50
П2
2.50
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Влаховича завтра прооперируют в Лондоне. Форвард «Ювентуса» может вернуться в марте (GdS)

Душана Влахович прооперируют в четверг.

Источник: Спортс"

Нападающий «Ювентуса» повредил мышцу левой ноги в матче 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Он был заменен на 31-й минуте встречи.

Позднее туринский клуб сообщил, что у игрока выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. Сообщалось, что он может пропустить от 3 до 5 месяцев.

По информации La Gazzetta dello Sport, сербский футболист перенесет операцию завтра в Лондоне.

Сроки восстановления оцениваются примерно в три месяца, то есть, как пишет GdS, возвращение Влаховича ожидается в марте. Однако отмечается, что, как всегда в таких случаях, состояние игрока будет оцениваться после операции и, прежде всего, в ходе реабилитации.