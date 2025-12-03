Влаховича завтра прооперируют в Лондоне. Форвард «Ювентуса» может вернуться в марте (GdS)

Нападающий «Ювентуса» повредил мышцу левой ноги в матче 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Он был заменен на 31-й минуте встречи.
Позднее туринский клуб сообщил, что у игрока выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. Сообщалось, что он может пропустить от 3 до 5 месяцев.
По информации La Gazzetta dello Sport, сербский футболист перенесет операцию завтра в Лондоне.
Сроки восстановления оцениваются примерно в три месяца, то есть, как пишет GdS, возвращение Влаховича ожидается в марте. Однако отмечается, что, как всегда в таких случаях, состояние игрока будет оцениваться после операции и, прежде всего, в ходе реабилитации.