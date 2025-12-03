Влаховича завтра прооперируют в Лондоне. Форвард «Ювентуса» может вернуться в марте (GdS)

Сроки восстановления оцениваются примерно в три месяца, то есть, как пишет GdS, возвращение Влаховича ожидается в марте. Однако отмечается, что, как всегда в таких случаях, состояние игрока будет оцениваться после операции и, прежде всего, в ходе реабилитации.