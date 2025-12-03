Гришин о Баринове: «Это его последний контракт, скорее всего. Дима выбирает, где больше дадут денег. У футболистов век короткий, надо заработать, чтоб безбедно жить»

Ранее сообщалось, что Баринов решил перейти в ЦСКА. Капитан «Локомотива», якобы, посчитал, что клуб затянул с предложением о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2026 года.
"Как можно реагировать? Это только слух. То, что Баринов хороший футболист для нашего чемпионата — однозначно.
Это, скорее всего, его последний контракт в 29 лет. Поэтому Дима думает и выбирает, где больше дадут денег. Потому что у футболистов век короткий, надо заработать, чтоб потом безбедно жить.
Он воспитанник «Локомотива», думаю, что это должно перевесить. Его клуб воспитал, много дал и вложил", — сказал Гришин.
Баринов выступает за первую команду железнодорожников с 2015 года. В этом сезоне Мир РПЛ 29‑летний опорный полузащитник провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.