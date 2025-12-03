Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.05
П2
7.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.70
П2
3.07
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.20
П2
1.26
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.40
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

У Кейна 30 голов в 26 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Сегодня форвард забил «Униону» в Кубке Германии

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отличился в матче с «Унионом» (2:0, первый тайм) в ⅛ финала Кубка Германии.

Источник: Спортс"

Теперь на счету Кейна 30 голов в 26 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Англии. 25 голов Харри забил в составе «Баварии», за сборную — 5.

Подробно со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.