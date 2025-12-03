У Кейна 30 голов в 26 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Сегодня форвард забил «Униону» в Кубке Германии

Теперь на счету Кейна 30 голов в 26 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Англии. 25 голов Харри забил в составе «Баварии», за сборную — 5.
Подробно со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отличился в матче с «Унионом» (2:0, первый тайм) в ⅛ финала Кубка Германии.
Теперь на счету Кейна 30 голов в 26 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Англии. 25 голов Харри забил в составе «Баварии», за сборную — 5.
Подробно со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.