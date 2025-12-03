Ричмонд
Шнякин о словах Бубнова: «Дядь Саш, может, хватит? Я не мог рассказать о криках Семака, потому что НЕ КОММЕНТИРОВАЛ матч “Зенита”

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на слова Александра Бубнова.

Экс-защитник сборной СССР ранее заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак «орал матом» на игроков команды в перерыве матча с «Пари НН» (2:0). Тренер сине-бело-голубых опроверг эту информацию: «Я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А этому вранью не только верят, но и перепечатывают».

Позднее Бубнов рассказал, что услышал про мат Семака из репортажа Шнякина: «Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал».

"Дядь Саш, может, хватит?:) Поначалу смешно было, Нагуч завелся, новость разнеслась — и я с улыбкой читал. Ну, послышалось чего-то Бубнову, ну, коммов перепутал, инсайд про Семака изобрел — ок, весело. А сейчас уже грустно, ведь чушь продолжает литься в инфопространство.

Не знаю, чего там Семак говорил игрокам в нижегородском перерыве (и не особенно интересно). Я не мог о криках Семака что-то рассказать, потому что… НЕ КОММЕНТИРОВАЛ матч «Пари НН» — «Зенит» ? В это время работал на игре «Кремонезе» — «Рома». И матч «Зенита» в последний раз комментил 2 года назад, когда «Динамо» выиграло в Питере (3:2). Александр Викторович. Завязывайте уже с этим", — написал Шнякин.