Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Вратарь «Махачкалы» Магомедов предпочел Дзюбу Кордобе: «Лучший бомбардир в истории России! Как играет головой, как ставит корпус — он лучший в России. Тем более сравнивая с Джоном»

Тимур Магомедов предпочел Артема Дзюбу Джону Кордобе.

Источник: Спортс"

— Кордоба или Дзюба?

— Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!

— То есть это с патриотичных позиций?

— Нет, ни в коем случае. Как играет Артем головой, как он ставит корпус — он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артем лучше.

— А если взять еще кого‑то из оппонентов — кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?

— Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом, — сказал голкипер «Динамо» Махачкала.