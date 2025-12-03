Вратарь «Махачкалы» Магомедов предпочел Дзюбу Кордобе: «Лучший бомбардир в истории России! Как играет головой, как ставит корпус — он лучший в России. Тем более сравнивая с Джоном»

— Кордоба или Дзюба?
— Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!
— То есть это с патриотичных позиций?
— Нет, ни в коем случае. Как играет Артем головой, как он ставит корпус — он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артем лучше.
— А если взять еще кого‑то из оппонентов — кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?
— Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом, — сказал голкипер «Динамо» Махачкала.