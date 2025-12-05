Ричмонд
«Это жесткий обсер. Мы привезли основной состав, но не смогли выиграть». Тренер «Эспаньола» о 0:1 с «Атлетико Балеарес» из 4-го дивизиона Испании и вылете во 2-м раунде Кубка

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес резко высказался о поражении команды от «Атлетико Балеарес» из 4-го дивизиона Испании (0:1) в матче 2-го раунда Кубка Испании.

Источник: Спортс"

— Первое, что я должен сделать, — это попросить прощения у сосьос и болельщиков. Поздравить «Балеарес» с выходом в следующий раунд. Они хорошо сыграли в обороне и провели большой матч.

Мы сыграли плохо, но мы приехали не сливать Кубок. Мы привезли основной состав, но не смогли ни забить, ни выиграть. Когда мы не играем на своем уровне, такие вещи случаются.

— О том, указал ли этот матч команде на ее место.

— Об этом скажет время. В прошлом году мы облажались в Барбастро (проиграли 0:2 во 2-м раунде — Спортс«“). То, что произошло сегодня, — это жесткий обсер. Я не могу обманывать людей. Мы приехали, чтобы пройти дальше, и не сделали этого. Я очень зол из-за матча и расстроен тем, что не прошли дальше, — сказал Гонсалес.