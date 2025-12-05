С Гудмундссона окончательно сняты обвинения по делу о сексуальном насилии. Вингер «Фиорентины» написал: «Это победа 3:0. Надеюсь, это не навредит настоящим жертвам»

Тем из вас, кто все еще сомневается, я настоятельно рекомендую ознакомиться с решениями обоих судов и помнить, что, согласно материалам дела, в тот вечер, о котором идет речь, обвиняли не только меня. Однако я не позволю шантажировать себя, особенно тем, чего никогда не было. При необходимости мы сможем подробнее обсудить это позже.