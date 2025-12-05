Ричмонд
С Гудмундссона окончательно сняты обвинения по делу о сексуальном насилии. Вингер «Фиорентины» написал: «Это победа 3:0. Надеюсь, это не навредит настоящим жертвам»

С вингера «Фиорентины» Альберта Гудмундссона окончательно сняты обвинения по делу о сексуальном насилии.

Источник: Спортс"

Напомним, летом 2023 года девушка, с которой футболист познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах. Гудмундссону грозило до 16 лет тюрьмы, но в октябре 2024-го суд оправдал его. Заявительница подала апелляцию, однако она была отклонена в ноябре этого года.

4 декабря адвоката Альберта уведомили, что дальнейших апелляций по этому делу не будет.

"Я считаю это убедительной победой со счетом 3:0 в моем деле.

Я не прошу о жалости. Меня поддерживали мои самые близкие люди. Мои дети, моя мачеха, мои родители, мои сестры, моя семья и друзья. Вы герои этого процесса. Я никогда не смогу выразить вам всей своей благодарности в достаточной мере.

Тем из вас, кто все еще сомневается, я настоятельно рекомендую ознакомиться с решениями обоих судов и помнить, что, согласно материалам дела, в тот вечер, о котором идет речь, обвиняли не только меня. Однако я не позволю шантажировать себя, особенно тем, чего никогда не было. При необходимости мы сможем подробнее обсудить это позже.

Я искренне надеюсь, что даже если и было одно «гнилое яблоко», это не навредит тем, кто является настоящими жертвами", — написал Гудмундссон в соцсети.