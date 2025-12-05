Иран отменил бойкот жеребьевки ЧМ-2026 — будет как минимум тренер сборной Галенои. Ранее Федерация отказывалась ехать в Вашингтон из-за проблем с визами

На прошлой неделе в Федерации футбола Ирана заявили, что их представителей не будет на мероприятии после того, как нескольким членам делегации было отказано в визах для въезда в США.
«Наши представители получили визы и должны участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — сказал в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.
Дониамали заявил, что главный тренер сборной Амир Гaленои посетит мероприятие. Отмечается, что компанию ему может составить руководитель отдела международных связей федерации Омид Джамали.