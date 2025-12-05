Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.83
П2
2.18
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.55
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Иран отменил бойкот жеребьевки ЧМ-2026 — будет как минимум тренер сборной Галенои. Ранее Федерация отказывалась ехать в Вашингтон из-за проблем с визами

Как сообщает The Guardian, Иран отменил бойкот жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.

На прошлой неделе в Федерации футбола Ирана заявили, что их представителей не будет на мероприятии после того, как нескольким членам делегации было отказано в визах для въезда в США.

«Наши представители получили визы и должны участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — сказал в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.

Дониамали заявил, что главный тренер сборной Амир Гaленои посетит мероприятие. Отмечается, что компанию ему может составить руководитель отдела международных связей федерации Омид Джамали.