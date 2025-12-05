Ричмонд
Член совдира «Локо» Филатов о возможном уходе Баринова в ЦСКА: «Диму осуждать я не имею права, это личная жизнь. Не знаю, принял он это решение или нет»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента. Сообщалось, что стороны подпишут трехлетний контракт. Также писали, что ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы хавбек перешел зимой.

— Как отнесетесь к решению Баринова покинуть «Локомотив»?

— По‑житейски. Раз не можем договориться, что теперь сделать? Диму осуждать я не имею права. Это личная жизнь, я не знаю, что у него в голове. Жизнь покажет, правильное это решение или нет.

— Вы что‑то знаете о переходе Баринова в ЦСКА?

— Не знаю, принял он это решение или нет, — сказал Филатов.