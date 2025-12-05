Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.83
П2
2.18
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

«Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»

«Страсбур» отстранил капитана команда Эмануэля Эмега на один матч — тот в интервью заявил, что раньше не знал, где находится город, в котором базируется клуб.

В недавнем интервью 22-летний нидерландец сказал: «Честно говоря, я даже не знал, где находится [Страсбур]. Я думал, что это в Германии, но оказалось, что это во Франции. Что ж, я думаю, теперь все знают “Страсбур”.

Кроме того, после победы над «Лиллем» 9 ноября (2:0) Эмануэль сказал, что его команда не обыграла «ПСЖ» и «Монако», потому что он не играл в этих матчах.

Клуб официально объявил об отстранении Эмега на один матч, однако не озвучил точные причины.

«Страсбур» принял решение отстранить Эмануэля Эмега от участия в следующем матче Лиги 1 против «Тулузы», который состоится в эту субботу. Это решение было принято после того, как игрок недавно совершил поступок, не соответствующий ценностям и ожиданиям, изложенным в правилах клуба.

«Страсбур» подтверждает свою приверженность ключевым принципам — быть примером для подражания и уважать коллектив. Эмануэль остается важным членом команды, который всегда выкладывался на поле полностью. Он будет восстановлен в команде после этого матча. Дальнейших комментариев не будет", — говорится в заявлении клуба.

Сам игрок прокомментировал ситуацию.

"Я принимаю и понимаю решение клуба отстранить меня на матч, который состоится в эти выходные. Мне 22 года, я совершал ошибки, и я знаю, что мне еще многому предстоит научиться.

Иногда мои слова могут быть неправильно поняты, особенно если вы меня не знаете. Но одно можно сказать наверняка: я испытываю глубочайшее уважение к «Страсбуру», — написал Эмануэль в соцсети.

Отметим, что в 2026 году Эмега перейдет в «Челси». Клубы официально объявили о трансфере в сентябре.