Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» — свободу. Не знаю, решают ли они вопросы прямо в ложе «Бернабеу» — я этого не делал"

Жоан Лапорта высказался о различиях «Барселоны» и «Реала».

Источник: Спортс"

«Реал» олицетворяет власть, а «Барса» — свободу. Не знаю, решают ли они вопросы прямо в ложе «Бернабеу» — я этого не делал, — но там явно есть власть.

Мы же занимаемся другими вещами, такими как демократия и свобода«, — сказал президент “Барселоны”.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз».

Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что “Барсу” оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали арбитров. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ “Реала”.