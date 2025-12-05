Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.87
П2
2.17
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей с «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ (1:1).

"Мы должны были снимать вопросы о победителе, потому что такой матч нужно было выигрывать. Мы знали, что нам нужно было обороняться дальше от наших ворот, но Боуэн получил длинную передачу и заработал угловой. Мы не должны пропускать такие голы.

Я думаю, что в целом игра была не идеальной. У нас были моменты, но мы потеряли контроль над игрой на несколько минут в первом тайме и во втором, особенно после гола. Было очевидно, что мы должны были побеждать, и у Куньи была возможность снять все вопросы".

Об упущенных голевых моментах.

«Это действительно расстраивает, потому что ты видишь, что держишь игру под контролем, а в итоге не выигрываешь».

О том, почему Хевена заменили в перерыве.

«У него была желтая карточка, а мы старались прессинговать как можно выше, оставляя лишь одного центрального защитника с нападающим, в таких ситуациях любой фол может привести к желтой карточке. Нам не хватало Эйдена при стандартах, так что нам нужно действовать умнее».

О выходе Лисандро Мартинеса.

«Главное — выигрывать матчи. Конечно, мы очень рады за него, но нам нужно сосредоточиться на том, чтобы побеждать», — сказал Аморим.