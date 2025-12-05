Аллегри о 0:1 от «Лацио»: «Когда “Милан” доминирует и не реализовывает голевые моменты, это становится опасным. Мы допускали дешевые ошибки, подарив штрафные и угловые»

У Леау был хороший шанс сегодня, он хорошо действовал как в штрафной, так и за ее пределами. Когда его нет в штрафной, нам нужно заполнить это пространство другими игроками. Он работал на команду, и нам нужно, чтобы все продолжали в том же духе. Это поражение, но нашей целью остается возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне".