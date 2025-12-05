Ричмонд
Все проекты
Аллегри о 0:1 от «Лацио»: «Когда “Милан” доминирует и не реализовывает голевые моменты, это становится опасным. Мы допускали дешевые ошибки, подарив штрафные и угловые»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Лацио» в ⅛ финала Кубка Италии (0:1).

«Лацио» выиграл матч, создав для нас больше трудностей, чем в субботу. В первом тайме мы несколько раз ошибались в передачах и дарили моменты.

Это был статичный матч, в котором победить должен был тот, кто первым вскроет оборону соперника. Мы не использовали свои моменты и пропустили после углового, при котором, безусловно, должны были обороняться лучше.

Это был момент, когда мы контролировали игру, мы допустили три или четыре дешевые ошибки, подарив штрафные и угловые. В этом сезоне такое случалось и против «Кремонезе» и «Пизы»: когда мы доминируем и не реализовываем голевые моменты, это становится опасным. Нам нужно совершенствоваться.

У Леау был хороший шанс сегодня, он хорошо действовал как в штрафной, так и за ее пределами. Когда его нет в штрафной, нам нужно заполнить это пространство другими игроками. Он работал на команду, и нам нужно, чтобы все продолжали в том же духе. Это поражение, но нашей целью остается возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне".

О том, нужен ли команде центрфорвард.

«Пулишич и Леау забили 10 голов на двоих, у нас есть Хименес, который тоже восстанавливается после травмы. Нам нужно, чтобы полузащитники больше забивали, но при этом нам надо быть гораздо более сконцентрированными в определенные моменты матча», — сказал Аллегри.