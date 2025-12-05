Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.87
П2
2.17
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.09
П2
2.86
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер". Шалимов об игре лидеров РПЛ

Игорь Шалимов считает «Краснодар» фаворитом матча 18‑го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 7 декабря в Краснодаре.

Источник: Спортс"

После 17 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая армейцев и «Зенит» на одно очко.

«Конечно, “Краснодар” — фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер.

Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться«, — сказал бывший тренер “Краснодара”.