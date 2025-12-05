«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер". Шалимов об игре лидеров РПЛ

После 17 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая армейцев и «Зенит» на одно очко.
«Конечно, “Краснодар” — фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер.
Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться«, — сказал бывший тренер “Краснодара”.