Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.95
П2
4.50
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.93
П2
2.15
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.09
П2
2.86
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.66
П2
2.81
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил выступление команды в осенней части сезона.

Источник: Sports

— Хотя ЦСКА еще надо провести один матч до зимней паузы, можете уже сейчас оценить результаты команды в прошедшей части сезона?

— Да в целом хорошо, я думаю, мы провели этот отрезок. Если оценивать по десятибалльной шкале, то дал бы нам восемь с половиной баллов. ЦСКА за десять лет не набирал столько очков в чемпионате, столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне.

— За счет чего это удалось?

— Мы сплотились всей командой, друг за друга играем. Реализовываем те моменты, которые создаем. Вообще у нас очень хорошая атмосфера внутри команды. Глупо было бы, если бы мы не набирали очки.

Радует, что осенью одерживали победы в очень непростых матчах, где далеко не все складывалось так, как мы хотели. Но есть немало трудовых побед в последний месяц, как над «Крыльями Советов», «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Оренбургом», плюс вытащили кубковое противостояние с Махачкалой. Это как раз результат нашей сплоченности, атмосферы и хорошей реализации моментов.

— Поскольку матч с «Краснодаром» станет последним для вас до весны, можете подвести итоги 2025 года для себя?

— Тут все очевидно: выигранный Кубок и бронза чемпионата в первой половине года, борьба за оба трофея сейчас, в нынешнем сезоне. Очень доволен. Особенно радует, что ЦСКА успешно выступает и претендует на трофеи.

— Как оцените шансы на чемпионство?

— Шансы не хочу никакие оценивать. Мы едем в Краснодар побеждать. И будем все для этого делать. А дальше уже весной продолжим борьбу за итоговый успех, — сказал Круговой.