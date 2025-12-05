Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.86
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.55
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.09
П2
2.86
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.66
П2
2.81
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в “Динамо”, если будем каждый год выигрывать трофеи»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, при каких условиях согласен провести всю карьеру в составе бело‑голубых.

Источник: Sports

— Готов ли ты всю жизнь провести в «Динамо»?

— Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи, — сказал Тюкавин.

После 17 туров сезона РПЛ «Динамо» занимает в таблице 9-е место.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше