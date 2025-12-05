Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в “Динамо”, если будем каждый год выигрывать трофеи»

— Готов ли ты всю жизнь провести в «Динамо»?
— Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи, — сказал Тюкавин.
После 17 туров сезона РПЛ «Динамо» занимает в таблице 9-е место.
