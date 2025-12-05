Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.03
П2
3.06
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.66
П2
2.81
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»

Игорь Корнеев высказался за продление контракта с тренером ЦСКА Фабио Челестини.

После 17 туров ЦСКА занимает в РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

"Думаю, стоит продлить контракт. Я вижу со стороны, как он общается с командой. Как руководит. В команде хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Я чувствую тренера. Он амбициозный специалист.

Конечно, руководству ЦСКА виднее. Но мне со стороны кажется, что это будет правильное решение. Специалист стоящий. Умеет работать, умеет расположить к себе. Но видно, что это серьезный мужчина", — сказал бывший футболист ЦСКА.