Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в “Ливерпуле”

Я уверен, что Мо по-прежнему будет играть важную роль в том, чего мы пытаемся достичь, потому что он потрясающий игрок и постоянно это демонстрирует. Но мы все пытаемся обрести стабильность, и ему нужно, чтобы мы были в лучшей форме, а он нужен нам, и это то, к чему мы все стремимся.