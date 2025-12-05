Ричмонд
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в “Ливерпуле”

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о том, что вингер «красных» Мохамед Салах провел в запасе два матча подряд.

Источник: Спортс"

"Так было всегда. Неограниченного доверия не бывает, каждый должен соответствовать и исполнять. Мо делал это, но тренер принял такое решение в последних двух матчах. Мы все хотим лучшего для клуба.

Я уверен, что Мо по-прежнему будет играть важную роль в том, чего мы пытаемся достичь, потому что он потрясающий игрок и постоянно это демонстрирует. Но мы все пытаемся обрести стабильность, и ему нужно, чтобы мы были в лучшей форме, а он нужен нам, и это то, к чему мы все стремимся.

Он по-прежнему превосходный игрок, и мы должны помнить, почему он добился такого успеха в клубе, и мы должны это уважать. Мне он нужен как один из лидеров. Я не волнуюсь. Он разочарован, но это абсолютно нормально, ведь если ты не разочарован, когда пропускаешь два матча подряд, то это тоже проблема", — сказал ван Дейк.