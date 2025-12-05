Эшковал считает чемпионство «Акрона» в ближайшие 10 лет реальным: «Клуб будет бороться за призовые места и 1-ю строчку, если будет так же развиваться. Дзюба — главная звезда РПЛ»

— За все то время, что нахожусь в «Акроне», я увидел, что наш президент — очень амбициозный и грамотный человек. Он знает, чего хочет. Мы знаем, что он планирует построить одну из лучших тренировочных баз в России, и все эти шаги говорят о том, что он нацелен на самые высокие достижения. Поэтому в дальнейшем «Акрон» точно будет расти. Перспективы у клуба очень хорошие.