Эшковал считает чемпионство «Акрона» в ближайшие 10 лет реальным: «Клуб будет бороться за призовые места и 1-ю строчку, если будет так же развиваться. Дзюба — главная звезда РПЛ»

Родригу Эшковал считает, что «Акрон» имеет шансы стать чемпионом России в ближайшие 10 лет.

Источник: Спортс"

— Какими ты видишь перспективы «Акрона» на ближайшие 5−10 лет? У вас очень молодая команда с талантливыми футболистами, один из немногих частных клубов в стране, строится одна из лучших тренировочных баз, по словам руководства. Как будто клуб метит очень высоко. У тебя какие мысли на этот счет?

— За все то время, что нахожусь в «Акроне», я увидел, что наш президент — очень амбициозный и грамотный человек. Он знает, чего хочет. Мы знаем, что он планирует построить одну из лучших тренировочных баз в России, и все эти шаги говорят о том, что он нацелен на самые высокие достижения. Поэтому в дальнейшем «Акрон» точно будет расти. Перспективы у клуба очень хорошие.

— Получается, чемпионство «Акрона» в ближайшие 5−10 лет — это реальная история?

— Да, конечно. Если клуб так же будет продолжать свое развитие, будет продолжать инвестировать как в людей, так и в инфраструктуру, то, безусловно, «Акрон» будет бороться за призовые места и первую строчку в турнирной таблице в ближайшие годы.

— Говорят, что у Тедеева и Дзюбы какой-то невероятный коннект между собой: они постоянно шутят, подкалывают друг друга. Это так?

— Да, так и есть! Они постоянно общаются, каждый день подшучивают друг над другом, но негатива в этом никакого нет. Наоборот, это разряжает атмосферу в коллективе. Их отличная связь между собой заметна невооруженным взглядом.

— Заметил, что после матчей у футболистов «Акрона» всегда спрашивают про Дзюбу. Не надоело еще отвечать на вопросы про Артема?

— Это правда, всегда спрашивают про Дзюбу! Вопросы порой уже даже повторяются.

— Чувствуется, что это главная звезда российского футбола?

— Да! Тут без всяких сомнений. Дзюба — главная звезда РПЛ, — сказал защитник.

