Эшковал считает чемпионство «Акрона» в ближайшие 10 лет реальным: «Клуб будет бороться за призовые места и 1-ю строчку, если будет так же развиваться. Дзюба — главная звезда РПЛ»

— Какими ты видишь перспективы «Акрона» на ближайшие 5−10 лет? У вас очень молодая команда с талантливыми футболистами, один из немногих частных клубов в стране, строится одна из лучших тренировочных баз, по словам руководства. Как будто клуб метит очень высоко. У тебя какие мысли на этот счет?
— За все то время, что нахожусь в «Акроне», я увидел, что наш президент — очень амбициозный и грамотный человек. Он знает, чего хочет. Мы знаем, что он планирует построить одну из лучших тренировочных баз в России, и все эти шаги говорят о том, что он нацелен на самые высокие достижения. Поэтому в дальнейшем «Акрон» точно будет расти. Перспективы у клуба очень хорошие.
— Получается, чемпионство «Акрона» в ближайшие 5−10 лет — это реальная история?
— Да, конечно. Если клуб так же будет продолжать свое развитие, будет продолжать инвестировать как в людей, так и в инфраструктуру, то, безусловно, «Акрон» будет бороться за призовые места и первую строчку в турнирной таблице в ближайшие годы.
— Говорят, что у Тедеева и Дзюбы какой-то невероятный коннект между собой: они постоянно шутят, подкалывают друг друга. Это так?
— Да, так и есть! Они постоянно общаются, каждый день подшучивают друг над другом, но негатива в этом никакого нет. Наоборот, это разряжает атмосферу в коллективе. Их отличная связь между собой заметна невооруженным взглядом.
— Заметил, что после матчей у футболистов «Акрона» всегда спрашивают про Дзюбу. Не надоело еще отвечать на вопросы про Артема?
— Это правда, всегда спрашивают про Дзюбу! Вопросы порой уже даже повторяются.
— Чувствуется, что это главная звезда российского футбола?
— Да! Тут без всяких сомнений. Дзюба — главная звезда РПЛ, — сказал защитник.
