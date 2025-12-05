Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.71
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.57
П2
1.92
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.94
П2
6.10
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.60
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.29
П2
2.49
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Сэмио: «2Drots сделали предложение. Я выслушал и уехал в сборную. Осталось объявить решение»

Капитан 2Drots Сэмио отказался комментировать слухи о возможном переходе в ФК «10».

Источник: Спортс"

— Какой шанс, что ты переподпишешь контракт с 2Drots?

— Не хочу считать в процентах и соотношениях. Я с радостью принял вызов в сборную, все мысли были здесь. Прекрасная атмосфера отвлекла от всех раздумий. Приеду в Москву и буду думать.

— Клубы, которые тебя хотят — это топ-клубы?

— Для кого-то топ. Как посмотреть. Клубов не так много, как вы думаете.

— Там есть «Десятка»?

— Без комментариев.

— На что будешь смотреть? Что повлияет на выбор?

— Посоветуюсь с близкими. Сложно сказать, что повлияет. Есть пацаны, с которыми мы проделали большой путь, болельщики. Но есть и личностные вещи, жизненные потребности. Нужно все взвесить и принять решение.

— Все предложения уже озвучены?

— Я разговаривал с 2Drots. Что хотели — они уже предложили. Я выслушал и уехал в сборную, осталось объявить решение. Все просто, — сказал Сэмио в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.