Слот о Салахе: «Мо — исключительный игрок для “Ливерпуля”. Он всегда в моих мыслях, что касается как старта, так и выхода со скамейки. Разговоры, когда он не играет, нормальны»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не видит проблемы в том, что Мохамед Салах может не выходить в стартовом составе команды.

Источник: Спортс"

Ранее 33-летний вингер не сыграл с «Вест Хэмом» (2:0) и начал со 2-го тайма матч с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ.

"Думаю, любой игрок, которого я держу в голове, может выйти в стартовом составе, а Мо — исключительный игрок для нас. Он всегда в моих мыслях, что касается как стартового состава, так и выхода [со скамейки запасных].

[Я понимаю] разговоры вокруг него, да, потому что он этого заслуживает. Он оказывал огромное влияние на команду в течение шести или семи лет. Совершенно нормально, что люди говорят об этом, когда он не играет", — сказал Слот на пресс-конференции.