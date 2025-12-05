Экс-глава наблюдательного комитета ФИФА Мадуро осудил вручение Премии мира Трампу: «Это нарушение принципа политической нейтральности. Жду, что скажет комитет по этике»

"То, что ФИФА вручает премию мира, — это совершенно не проблема. Проблема возникает, когда премия достается кому-то, кто активен в политике. Тогда это становится нарушением политической нейтральности.
"Во-первых, ФИФА занимает политическую позицию по отношению к работе политического актора, в данном случае Трампа. Во-вторых, вручение премии активному политику само по себе является политическим жестом.
Если комитет по этике придет к выводу, что это не нарушение правил, он должен обосновать, почему так считает. Я с нетерпением жду этого обоснования", — заявил Мадуро.
