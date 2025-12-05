Ричмонд
Почеттино о жеребьевке ЧМ: «США верит, что выйдет из группы, но будет непросто. Парагвай хорошо выступил в отборе, Австралия не проигрывала до нас, будет сильная команда из Европы»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Американская сборная попала в группа D, где также представлены Парагвай, Австралия и победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово).

"Реакция… Это ожидания, не так ли? Посмотрим, к чему мы придем через шесть месяцев. Мы уже в курсе, мы недавно играли с Парагваем и Австралией, и у нас очень свежие знания.

И потом, из этой четверки будет очень сильная команда из Европы. Нам нужно быть оптимистами, продолжать бороться, развиваться. Сейчас мы можем лишь проанализировать команды и посмотреть, что произойдет через несколько месяцев.

Мы должны уважать всех соперников. Все будет непросто. Мы знаем, что Парагвай очень хорошо выступил в южноамериканском отборочном турнире. Австралия, пока мы не сыграли с ними, не проигрывала в 12 или 13 матчах.

И, конечно, посмотрим, какая еще команда присоединится к нам. При всем моем уважении, но да, мы верим, что можем пройти дальше. Но нам нужно [хорошо] выступать", — сказал Почеттино в трансляции Fox.