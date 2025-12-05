Нагельсманн о жеребьевке ЧМ: «Вполне проходимая группа. Каждый соперник заслуживает уважения, но нормально думать и о том, кого победить потом, чтобы пройти далеко»

Немецкая команда попала в группу E, где также представлены Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.
"Группа не самая простая, но вполне проходимая. Мы хотим выиграть матчи группового этапа. Самое главное — двигаться шаг за шагом, пройти групповой этап и выйти в плей-офф, не забегая вперед.
Каждый соперник заслуживает уважения. Но я думаю, что совершенно нормально также думать о том, с кем ты можешь встретиться в следующих раундах и кого нужно победить, чтобы пройти далеко.
Сборную Кюрасао будет интересно проанализировать. Но мы не будем недооценивать ее Кот-д’Ивуар — команда, которую можно обыграть, но нельзя недооценивать. С Эквадором будет непросто играть. У них 3−4 настоящих звезды, они заняли второе место в квалификации после Аргентины", — сказал Нагельсманн.